BAE Systems : Investit 300 000£ dans la formation des jeunes

(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce un investissement de 300 000 £ dans des nouveaux programmes de formation en compétences numériques. Ces programmes sont destinés à stimuler l'employabilité de 7500 jeunes du Lancashire, indique la société.



Montés en collaboration avec Lancashire Enterprise Partnership (LEP), Create Education (qui fournit par exemple une imprimante 3D) et InnovateHer (une structure qui cible les étudiant(e)s non binaires) ces programmes s'adressent aux 12-16 ans.



'Ce financement s'inscrit dans le cadre de l'engagement à long terme de l'entreprise à offrir une formation, un soutien et des carrières de grande valeur accessibles aux jeunes de divers horizons dans la région', a résumé Jenny Manning, responsable fabrication additive dans l'aérien chez BAE Systems.



