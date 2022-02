BAE Systems : Hausse de 5% des ventes nettes en 2021

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - BAE Systems publie aujourd'hui des ventes nettes de 21,3 Mds£ en 2021, en hausse de 5% par rapport à l'exercice 2020 à taux de change constants (tcc).



L'EBIT sous-jacent progresse quant à lui de près de 13% et s'établit à 2,2 Mds£ à tcc, faisant ressortir un BPA de 47.8p, en hausse de 12% à tcc hors impact de l'avantage fiscal exceptionnel de l'année en cours.



Le dividende 2021 ressort à 25,1p par action, soit une augmentation de 6% par rapport au dividende 2020.



Pour 2022, BAE Systems table sur une hausse de ses ventes de l'ordre de 2 à 4% par rapport à 2021. 75% des ventes 2022 sont déjà enregistrées dans le carnet de commandes, assure la spécialiste de l'armement.

Enfin, l'EBIT sous-jacent 2022 est attendu en croissance de 4 à 6%, tout comme le BPA sous-jacent.



'Nous sommes bien positionnés pour une croissance soutenue du chiffre d'affaires et des marges dans les années à venir', assure Charles Woodburn, directeur général.



