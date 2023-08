BAE Systems : Extension de contrat des blindés Bradley A4

(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce avoir obtenu une modification de contrat dépassant 190 millions de dollars pour la poursuite de la production du Bradley A4, son véhicule militaire blindé de combat.



Le prix comprend plus de 70 véhicules de combat d'infanterie M2A4 et les véhicules de l'équipe d'appui-feu M7A4.



'Le Bradley est aujourd'hui un véhicule crucial pour les équipes de combat des brigades blindées car il permet à l'armée de transporter des troupes au combat tout en fournissant un tir de couverture pour supprimer les véhicules et les troupes ennemies', a déclaré Dan Furber, directeur de la production de véhicules terrestres pour BAE Systems.



' Il est impératif que le véhicule de combat Bradley soit amélioré pour que nos soldats restent inégalés sur le champ de bataille pour les années à venir', a-t-il ajouté.



