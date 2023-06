BAE Systems : Équipera des bus électriques au Québec

(CercleFinance.com) - BAE Systems a annoncé que les dix sociétés de transport en commun membres de l'Association du transport urbain du Québec (ATUQ) ont commandé jusqu'à 1 229 autobus électriques à batterie utilisant le système d'entraînement électrique Gen3 de BAE Systems, ce qui leur permettra de fonctionner sans émissions polluantes.



BAE Systems fournira ses systèmes d'entraînement à Nova Bus qui les intégrera dans les autobus. Cette commande d'autobus électriques à batterie est la plus importante à ce jour en Amérique du Nord et s'ajoute aux 1 800 autobus de la province déjà alimentés par BAE Systems.



L'ATUQ représente les organismes de transport public qui desservent les principaux centres urbains de la province de Québec et assure 99 % des déplacements en transport public dans la province.



'Cette commande marque la prochaine étape vers l'électrification complète de la flotte, en fournissant des systèmes fiables et performants pour aider les membres de l'ATUQ à atteindre leurs objectifs environnementaux', a déclaré Bob Lamanna, vice-président et directeur général de Power & Propulsion Solutions chez BAE Systems.



