BAE Systems : Entre en discussion avec la Défense du Japon

(CercleFinance.com) - BAE Systems indique avoir répondu à une demande d'informations en provenance du ministère de la défense japonais, en proposant un ensemble de soutiens au programme japonais de développement des chasseurs F-X de nouvelle génération.



'Nous croyons fermement que nous pouvons ajouter une valeur significative au programme F-X. Nous sommes impatients de faire progresser nos discussions et nous sommes honorés d'avoir l'opportunité de collaborer avec le Japon sur ce programme', a indiqué Andy Latham, Campaign Delivery Director - Japan chez BAE Systems.



BAE Systems fournit certaines des solutions technologiques de défense, d'aérospatiale et de sécurité 'les plus avancées au monde' et emploie 'une main-d'oeuvre qualifiée de quelque 85 800 personnes dans plus de 40 pays', indique l'entreprise britannique.



