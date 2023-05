BAE Systems : Elaine Luria entre au conseil d'administration

(CercleFinance.com) - BAE Systems a annoncé la nomination d'Elaine Luria, ancienne représentante américaine et retraitée du commandement de la marine au sein de son conseil d'administration.



'Nous sommes ravis qu'Elaine rejoigne notre conseil d'administration', a déclaré Kelly Ayotte, présidente du conseil d'administration de BAE Systems, Inc. 'Sa connaissance de la sécurité nationale et de notre industrie est enracinée dans des décennies d'expérience en service actif de l'US Navy ainsi que son temps au Congrès'.



De 2019 à 2023, Elaine Luria a représenté le deuxième district du Congrès de Virginie à la Chambre des représentants des Etats-Unis, où elle a notamment été vice-présidente du comité des forces armées et membre des comités des anciens combattants et de la sécurité intérieure.



