BAE Systems : Dévoile sa solution de communication militaire

(CercleFinance.com) - BAE Systems a dévoilé NetVIPR, ​une solution ​qui fournit des réseaux de communication militaires intelligents et sécurisés reliant aussi bien des petits drones de reconnaissance aux véhicules de combat que des avions de chasse, des porte-avions ou les commandements militaires.



'Le champ de bataille moderne et multidomaine qui comprend la guerre terrestre, maritime, aérienne, spatiale, cybernétique et électronique est extrêmement contesté et il est vital que les militaires gardent le contrôle de leurs communications dans cet environnement difficile', justifie BAE Systems.



NetVIPR utilise l'éventail complet des infrastructures de communication pour éviter de dépendre uniquement des satellites ou des infrastructures fixes qui sont souvent la cible d'adversaires.



