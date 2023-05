BAE Systems : Développe des camions électriques avec Eaton

(CercleFinance.com) - BAE Systems collabore avec Eaton pour développer des solutions technologiques pour les véhicules électriques.



Dans le cadre d'un protocole d'accord, les deux sociétés proposeront dans un premier temps une solution pour le marché des plates-formes de camions commerciaux de taille moyenne, avec un véhicule de démonstration de ramassage et de livraison de classe 7 en cours de développement.



BAE Systems intégrera son moteur électrique à forte puissance et sa suite électronique de puissance avancée en carbure de silicium/nitrure de gallium à la transmission pour véhicules électriques d'Eaton afin de fournir un système complet pour véhicules électriques de taille moyenne.



Cette solution complète offrira aux fabricants d'équipements d'origine un système durable, performant, compact, efficace et optimisé, avec la flexibilité nécessaire pour fonctionner avec de multiples plates-formes zéro émission.



' La complémentarité de nos forces et connaissances permettra de répondre à un besoin essentiel de nouvelles options technologiques propres pour le marché mondial des camions ', a déclaré Steve Trichka, vice-président et directeur général de Power & Propulsion Solutions chez BAE Systems.





