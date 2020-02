BAE Systems : Dans le vert après ses résultats annuels

(CercleFinance.com) - BAE Systems s'adjuge 2,4% à Londres, le groupe de défense affichant au titre de 2019 un BPA sous-jacent (et hors crédit d'impôt exceptionnel) en progression de près de 7% à 45,8 pence et un EBITA sous-jacent en croissance de près de 10% à 2,12 milliards de livres.



A plus de 20,1 milliards de livres, le chiffre d'affaires s'est accru de 7% hors effets de changes, tandis que ses prises de commandes ont diminué de 35% à moins de 18,5 milliards, ramenant ainsi le carnet à fin décembre à 45,4 milliards.



BAE Systems a l'intention de proposer un dividende final de 13,8 pence par action, portant ainsi le dividende total au titre de l'année écoulée à 23,2 pence, un montant en progression de 4,5% par rapport à celui de 2018.



