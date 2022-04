BAE Systems : Contrat sur une nouvelle arme

(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce avoir obtenu un contrat de 2,8 millions de dollars sur trois ans avec l'Air Force Research Laboratory dans le cadre du programme Complexity Modeling in Multiple Domains (COMMAND).



Il s'agira de développer une nouvelle approche afin de vaincre les adversaires en les 'submergeant de complexité'.



Pour cela, BAE Systems devra identifier les processus de décision de l'adversaire puis les modéliser. Il s'agira ensuite d'estimer la façon dont différentes attaques peuvent affecter la capacité à réagir de l'adversaire et, finalement, de le conduire à l'indécision et à la paralysie stratégique.



'En utilisant la 'complexité' comme surface d'attaque, cette technologie façonnera la façon dont l'information circule dans le processus de prise de décision d'un adversaire', résume BAE Systems.



