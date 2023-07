BAE Systems : Contrat pour le lanceur de missile SeaSparrow

(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce avoir remporté un contrat de 37 millions de dollars auprès du Department of Defense Ordnance Technology Consortium (DOTC) des États-Unis pour la conception du système de lancement de missiles SeaSparrow de nouvelle génération (NGELS).



La société concevra et fournira des prototypes de systèmes de lancement de pont pour soutenir la marine américaine et les pays alliés avec le système d'autodéfense de navire Evolved SeaSparrow Missile (ESSM).



NGELS est un lanceur à angle fixe monté sur le pont qui exploite le concept de lanceur de pont adaptable (ADL) de BAE Systems pour stocker et lancer des ESSM à partir de cartouches de missiles Mk 25, qui sont également produites par BAE Systems.



' NGELS s'appuie sur l'expertise de notre main-d'oeuvre pour fournir un système prêt à déployer qui améliore l'efficacité de la mission et permet une défense fiable des navires pour la marine américaine. Nous sommes impatients de travailler avec nos clients pour apporter cette capacité améliorée à la flotte et la présenter aux utilisateurs internationaux', a déclaré Brent Butcher, vice-président de la gamme de produits de systèmes d'armes chez BAE Systems.



