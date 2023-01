BAE Systems : Contrat de près de 120 M$ avec l'US Navy

(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce avoir reçu un contrat de 119,2 millions de dollars auprès de la marine américaine pour effectuer d'importants travaux de modernisation à bord du destroyer lance-missiles de classe Arleigh Burke, l'USS Lassen (DDG 82).



La valeur du contrat pourrait atteindre 137,9 millions de dollars si toutes les options étaient exercées, indique BAE Systems.



BAE Systems Jacksonville Ship Repair mettra le navire en cale sèche pendant sept mois dans le cadre du contrat de disponibilité de la période de maintenance du dépôt (DMP) attribué par la Marine.



Outre les travaux de préservation de la coque, le chantier naval de la société en Floride reconditionnera les espaces d'ingénierie du navire, modernisera son équipement de commandement et de contrôle et rénovera les espaces de vie de l'équipage.



La société prévoit que les travaux du DMP commenceront en janvier 2023 avant de s'achever en avril 2024.



