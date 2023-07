BAE Systems : Contrat de 870 M£ avec la Défense britannique

(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce que le ministère de la Défense (MOD) britannique lui a attribué un contrat de 870 millions de livres sterling portant sur la livraison d'un nouveau radar destiné à améliorer la flotte de Typhoon de la Royal Air Force (RAF).



Ce radar permettra également de renforcer le contrôle de l'espace aérien par l'avion et de proposer des capacités de guerre électronique de pointe.



Le contrat, attribué par le ministère de la Défense à BAE Systems, verra la poursuite du développement de la technologie et des travaux d'intégration sur le radar européen Common Radar System (ECRS) Mk2 par BAE Systems et Leonardo UK.



Les travaux devraient aboutir à des essais en vol initiaux en 2024.



BAE Systems précise que ce contrat fait partie de l'annonce faite en juillet 2022 par le gouvernement britannique d'investir 2,35 milliards de livres sterling pour des avancées technologiques du Typhoon.



