BAE Systems : Contrat de 65,7 M$ avec l'US Navy

(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce avoir été sélectionné par l'US Navy afin d'assurer la livraison et la gestion de la plate-forme de contrôle de la circulation aérienne (ATC) de la marine des Etats-Unis, dans le cadre d'un contrat de 65,7 M$ d'une durée de cinq ans.



L'entreprise s'appuiera sur son expertise technique, opérationnelle et son ingénierie pour développer, produire, équiper, tester, évaluer, maintenir et mettre à jour les principaux systèmes d'aviation expéditionnaires ATC pour la division NAWCAD (Naval Air Warfare Center Aircraft Division) de la base aérienne militaire WOLF (Webster Outlying Field), dans le Maryland.



'BAE Systems fournira aux forces expéditionnaires la capacité d'établir rapidement un aérodrome avec les systèmes de radar et de communication pour récupérer et lancer des avions en toute sécurité', a déclaré Lisa Hand, vice-présidente et directrice générale de l'activité Integrated Defence Solutions chez BAE Systems.



