BAE Systems : Contrat de 60 M$ avec l'US AMC

(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce avoir remporté un contrat de 60 millions de dollars auprès de l'US Army Material Command (AMC) afin de développer une microélectronique de nouvelle génération dotée de la technologie de conception résistante aux rayonnements (RHBD).



Pour cela, il est prévu que BAE Systems exploite la fonderie commerciale d'Intel Corporation, Intel Foundry Services.



L'objectif principal du programme est d'élargir l'accès à la technologie microélectronique de pointe pour le gouvernement des États-Unis et la communauté aérospatiale via une offre nationale.



'L'électronique durcie aux radiations est une technologie critique hautement spécialisée', a déclaré Chris Rappa, directeur des FAST Labs de BAE Systems.



'Tirer parti de la fonderie commerciale d'Intel permettra de résoudre les défis de la chaîne d'approvisionnement afin que nous puissions maintenir l'avance technologique de notre pays', a-t-il conclu.





