BAE Systems : Contrat de 42,6 M$ avec l'US Navy

(CercleFinance.com) - BAE Systems a annoncé hier soir que l'US Navy lui avait attribué un contrat de 42,6 millions de dollars pour la production de sept systèmes NTCDL (Network Tactical Common Data Link).



Les systèmes NTCDL permettent à la marine états-unienne de transmettre et de recevoir simultanément des données de renseignement, de surveillance et de reconnaissance en temps réel à partir de plusieurs sources.



Ces systèmes seront installés sur les porte-avions et les nouvelles frégates de classe Constellation, indique BAE Systems.



