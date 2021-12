BAE Systems : Contrat de 316 M$ avec la DLA

(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce la signature d'un contrat de 316 millions de dollars pour la livraison de modules GPS militaires à la Defense Logistics Agency (DLA).



Les modules fournissent un positionnement, une navigation et un chronométrage fiables pour les troupes au sol, les véhicules, les avions et les munitions de précision.



' Le contrat garantira la disponibilité de modules GPS communs (CGM) pour les récepteurs GPS militaires avancés dotés de capacités anti-brouillage et anti-usurpation qui permettent de fonctionner dans des environnements difficiles ' indique le groupe.



' Nous sommes prêts à répondre à ce besoin aujourd'hui avec des solutions GPS M-Code sécurisées et fiables, et nous développons la prochaine génération de solutions pour garder une longueur d'avance sur la menace. ' a déclaré Frank Zane, directeur du développement commercial des systèmes de navigation et de capteurs chez BAE Systems.



