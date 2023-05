BAE Systems : Contrat de 3 ans autour des tirs de précision

(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce avoir obtenu du DEVCOM AC (soit le Commandement du Centre d'armement et développement des capacités de combat de l'armée US) un contrat de trois ans à financement progressif visant à soutenir les efforts de modernisation du tir de précision à longue portée de l'armée via des munitions à guidage de précision (PGM).



'Nous avons investi massivement pour innover et développer une capacité de tir à longue portée hautement maniable qui soutiendra les soldats sur le champ de bataille en fournissant une létalité contre des cibles de grande valeur', a déclaré Brent Butcher, vice-président et directeur général des systèmes d'armes chez BAE Systems.



Depuis près d'une décennie, BAE Systems investit dans le développement de munitions à très longue portée et à hyper-vitesse. L'idée est de pouvoir 'vaincre des cibles fixes et mobiles' dans des environnements GPS dégradés ou refusés avec une portée de tir doublée par rapport aux systèmes existants.



