BAE Systems : Contrat de 247M$ pour des GPS militaires

(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce avoir reçu un contrat de 247 millions de dollars en provenance de la nouvelle force spatiale des Etats-Unis (US Space Force) afin de concevoir et fabriquer un récepteur GPS militaire et un semi-conducteur de nouvelle génération.



La technologie offrira des services de positionnement,denavigation etdesynchronisation (PNT) aux combattants afin qu'ils puissent exécuter des missions dans des environnements électromagnétiques difficiles.



BAE Systems mobilisera notamment la technologie de signal militaire M-Code de nouvelle génération, qui fournit des données GPS fiables avec des capacités antibrouillage et anti-usurpation pour se protéger contre les menaces de guerre électronique.



Des prototypes supplémentaires sont en cours de développement pour des applications de missions terrestres et aéroportées. En attendant, les produits GPS M-Code de la société sont disponibles pour les alliés des Etats-Unis via les ventes militaires étrangères, fait savoir l'entreprise.



