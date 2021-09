BAE Systems : Contrat de 220M£ avec la Défense britannique

(CercleFinance.com) - Le ministère de la Défense britannique a attribué à BAE Systems des contrats de plus de 220 millions de livres sterling portant sur la formation des pilotes du Typhoon, l'un des principaux avions de combat au monde.



Dans le cadre de ces contrats, baptisés Typhoon Future Synthetic Training (TFST), BAE Systems dirigera les travaux visant à fournir dix simulateurs immersifs haute fidélité, ainsi que des installations de formation de pointe hautement sécurisées au sein de la base de la Royal Air Force de Coningsby (Lincolnshire) et de celle de Lossiemouth (Moray).



'Les nouveaux environnements d'entraînement seront reliés entre eux pour fournir un environnement intégré permettant aux pilotes de s'entraîner et d'effectuer des exercices d'entraînement combinés complexes à l'aide de logiciels et de tactiques de mission du monde réel', détaille BAE Systems.







