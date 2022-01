BAE Systems : Contrat de 154 M$ avec la Marine US

(CercleFinance.com) - BAE Systems a annoncé hier soir s'être vu attribuer un contrat de 154 M$ sur 5 ans visant à soutenir l'intégration rapide et le maintien en puissance des systèmes de commandement de l'U.S. Navy's Naval Air Warfare Center Webster Outlying Field, un aéroport militaire du Naval Air Systems Command.



Pour BAE Systems, il s'agira notamment d'assurer la maintien des systèmes de contrôle, communications, ordinateurs, systèmes de combat, renseignement, surveillance et reconnaissance (C5ISR) pour le compte de la division chargée des systèmes de communication lors de missions spéciales.



'Nos experts C5ISR fourniront des solutions personnalisées pour les plates-formes de communication militaires et commerciales qui permettront des capacités améliorées aux États-Unis et à l'étranger', résume Lisa Hand, vice-présidente et directrice générale de BAE Systems Integrated Defense Solutions.



