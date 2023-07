BAE Systems : Contrat de 15 M$ auprès de l'US Navy

(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce avoir reçu un contrat de 15 M$ de l'US Navy pour livrer un interrogateur numérique de nouvelle génération destiné à équiper les navires.



Cet équipement délivre des informations critiques qui réduisent les incidents de tir ami et soutiennent le succès de la mission dans des environnements hostiles, indique BAE Systems.



Le poste d'interrogateur numérique AN/UPX-50(C) modernisé de BAE Systems fournira une conception modulaire commune et une architecture système ouverte.



'Cet investissement permettra de répondre à la croissance de la technologie IFF (identification friend or foe - identification ami ou ennemi) pendant plusieurs décennies afin d'équiper au mieux la marine américaine dans l'espace de combat en évolution ', assure BAE SYstems.



Les travaux sur l'interrogateur IFF numérique AN/UPX-50(C) mis à niveau seront effectués dans les installations ultramodernes de BAE Systems à Greenlawn, New York.





