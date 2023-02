BAE Systems : Contrat de 145 M$ avec l'US Navy

(CercleFinance.com) - BAE Systems a annoncé hier avoir reçu un contrat de 145 millions de dollars de la part de l'US Navy portant sur l'entretien et la modernisation du destroyer lance-missiles de classe Arleigh Burke USS Nitze (DDG 94).



L'USS Nitze est le 44e navire de la classe Arleigh Burke et a été mis en service en mars 2005.



La valeur du contrat pourrait grimper à 161 M$ si toutes les options étaient exercées, souligne BAE Systems.



Dans le cadre de ce contrat, le chantier naval de Norfolk (Virginie, USA) de BAE Systems va mettre le navire en cale sèche avant un début des travaux prévu en juillet.





Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.