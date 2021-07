BAE Systems : Contrat de 117M$ pour un nouveau missile

(CercleFinance.com) - BAE Systems a annoncé avoir reçu un contrat de 117 M$ de la part de Lockheed Martin afin de produire des missiles antinavire à longue portée (LRASM) de nouvelle génération.



Grâce à sa technologie embarquée, le missile peut détecter et engager des cibles maritimes spécifiques dans des environnements contestés avec moins de dépendance vis-à-vis des systèmes de navigation traditionnels.



'Nous nous engageons à fournir des systèmes abordables qui offrent des capacités inégalées aux États-Unis et à leurs alliés ', a déclaré Bruce Konigsberg, directeur de la division Capteurs de radiofréquence chez BAE Systems.



Les nouveaux LRASM seront plus faciles à produire car les pièces obsolètes, à disponibilité limitée, seront remplacées, réduisant considérablement le coût du système, assure BAE Systems.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.