BAE Systems : Contrat d'armement avec la Corée du Sud

(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce avoir remporté un contrat de 7,4 M£ pour adapter un nouveau système de déminage utilisant 'Archerfish' pour Korean Aerospace Industries, dans le cadre du développement de la nouvelle flotte d'hélicoptères anti-mines de la marine de la République de Corée (ROK).



Pour rappel, 'Archerfish' est un neutraliseur de mines sous-marines télécommandé qui est lancé et exploité à partir de navires de surface, de véhicules sous-marins et d'hélicoptères. Ce dispositif est déjà en service dans l'US Navy.



'Nous sommes fiers de travailler avec Korea Aerospace Industries pour développer la future capacité de neutralisation des mines par hélicoptère de la marine de la République de Corée', a commenté Dr Brooke Hoskins, directeur des produits et des services de formation pour BAE Systems Maritime Services



Selon BAE Systems, le système Archerfish réduit le temps nécessaire pour identifier et neutraliser les cibles et élimine le besoin de mettre des plongeurs à l'eau.



