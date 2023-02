BAE Systems : Contrat avec le ministère de l'intérieur UK

(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce que sa division Digital Intelligence s'est associée avec le Home Office britannique (soit le ministère de l'intérieur britannique) afin de développer une technologie d'analyse de données qui 'aidera à protéger la frontière du Royaume-Uni et à simplifier les processus pour les commerçants et les voyageurs'.



Ce contrat de trois ans et 38 millions de livres sterling, permettra à la Border Force (soit la patrouille des frontières) et aux agences connexes de gérer, en temps réel, les vastes quantités de données relatives aux 300 millions de voyages de passagers et aux 385 millions de tonnes de fret qui entrent au Royaume-Uni chaque année.



'La quantité d'informations détenues par le ministère de l'Intérieur, le gouvernement au sens large et l'industrie augmente rapidement et la compréhension rapide de ces grands ensembles de données est essentielle pour identifier les risques pour la sécurité nationale', estime BAE Systems.



