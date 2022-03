BAE Systems : Contrat avec la marine qatarie

(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce avoir signé un accord avec Barzan Maintenance Shield (soit les services de maintenance, de réparation et de révision dans tous les domaines des secteurs de la sécurité et de la défense du Qatar) et la Qatar Emiri Naval Force (QENF - la marine qatarie) afin de développer des services de soutien aux navires de guerre et de gestion des bases navales pour la QENF.



L'objectif de QENF est d'améliorer ses capacités navales en misant notamment sur des partenariats internationaux prévoyant des transferts de compétences et d'expertises.



Dans le cadre de cet accord, le Qatar tirera parti des décennies d'expérience de BAE Systems dans la gestion des flottes militaires et des bases navales.



'Pour nous, le choix de travailler avec BAE Systems était une évidence', a commenté Abdullah Hassan Al Khater, vice-président et directeur des achats stratégiques, Barzan Holdings.



'Le QENF bénéficiera énormément de l'expertise de BAE Systems, de sa portée mondiale et de l'engagement envers ses clients dont il fait preuve au quotidien', conclut-il.



