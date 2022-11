BAE Systems : Confirme ses prévisions sur l'exercice

(CercleFinance.com) - A l'occasion d'un point sur ses activités, BAE Systems annonce que 'la forte prise de commandes se poursuit' avec 10 milliards de livres sterling supplémentaires sécurisés au second semestre à ce jour, soulignant ainsi sa 'bonne performance opérationnelle malgré des conditions difficiles'.



Le groupe confirme d'ailleurs ses prévisions sous-jacentes pour l'exercice 22 - profitant notamment de l'impact de change du dollar plus fort et des progrès réalisés sur le programme de rachat d'actions



'Un carnet de commandes important et principalement à cycle long, un portefeuille diversifié et l'accent mis sur la performance du programme offrent une ligne de mire pour la croissance future et l'expansion des marges', indique BAE Systems.



Avec un taux de change de 1,38$ pour 1£, le groupe anticipe des ventes en hausse de 2 à 4% sur l'exercice par rapport à l'année précédente (et de +7% à +9% pour un taux de change 1,23$/£).





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.