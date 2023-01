BAE Systems : Collaboration approfondie avec Mathcounts

(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce un investissement de près de 400 000 dollars afin d'approfondir son partenariat avec la Fondation Mathcounts, en devenant le sponsor principal 2022-2023 de la région du Nord-Est (Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, Rhode Island et Vermont).



Cet investissement vise à soutenir l'apprentissage des mathématiques et la résolution des problèmes pour les élèves du secondaire.



'Nous sommes absolument ravis d'étendre notre partenariat avec BAE Systems', a déclaré Kristen Chandler, directrice exécutive de la Fondation Mathcounts.



' Leur investissement dans notre programme sera transformateur. Nous sommes ravis d'affecter ce financement à des initiatives et des programmes significatifs qui aideront encore plus d'élèves du Nord-Est à acquérir les compétences de résolution de problèmes dont ils ont besoin pour réussir ', conclut-elle.





