BAE Systems : Chargé de la rénovation de l'USS Mitscher

(CercleFinance.com) - BAE Systems a annoncé hier soir la signature d'un contrat de 1,9 million de dollars avec la marine américaine afin d'assurer les travaux de maintenance et de modernisation du destroyer lance missile USS Mitscher, un navire mis en service en décembre 1994.



Si toutes les options étaient exercées, la valeur du contrat pourrait atteindre 101,2 millions de dollars, précise la société.



Les travaux, qui nécessiteront la mise en cale sèche du navire, devraient débuter en mars 2022 pour un achèvement 13 mois plus tard.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.