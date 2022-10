BAE Systems : Améliorera la cybersécurité des F-16

(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce le lancement du Viper Memory Loader Verifier II (MLV II), une nouvelle version de son Viper MLV doté d'une capacité de maintenance de pointe qui réduira la vulnérabilité aux cyberattaques des F-16.



En plus de la capacité critique pour le vol de charger et de vérifier les logiciels sur l'avion, le Viper MLV II prend en charge les chargements de fichiers de données de mission, le téléchargement de données de vol et de défauts, ainsi que les logiciels d'application tiers.



Deux pays utilisent le Viper MLV II dans le cadre de ventes militaires à l'étranger pour les avions F-16 Block 70/72. Ils ont commandé six systèmes et pourraient en commander 15 autres. Il sera développé et produit sur le site de Fort Worth, au Texas.



