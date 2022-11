BAE Systems : Ajoute Microsoft à son écosystème de simulation

(CercleFinance.com) - BAE Systems élargit le réseau des entreprises de son écosystème de modélisation et de simulation pour y inclure Microsoft.



Avec cet ajout, la plateforme de wargaming Pioneer de BAE Systems utilisera les services activés par le cloud computing Azure de Microsoft pour offrir des simulations plus réalistes offrant aux clients une confiance accrue dans la prise de décision.



' Microsoft Azure est considéré comme un fournisseur de services de cloud computing pour le gouvernement ', a déclaré Peder Jungck, vice-président et directeur général de BAE Systems Intelligence Solutions. ' En tant que fournisseur de cloud de choix pour nos plateformes de wargames dans notre écosystème Pioneer, nos clients bénéficieront désormais de ses capacités avancées. '



Pioneer est un système de systèmes qui permet de réaliser des opérations de wargame dans plusieurs domaines, sur terre, dans l'air, en mer, dans l'espace et dans le cyberespace.



' La plateforme et son IA offrent un environnement véritablement immersif avec des analyses critiques vérifiées, validées et accréditées pour fournir un avantage concurrentiel et informationnel ' indique le groupe.



