BAE Systems : Achète Bohemia Interactive Simulations

BAE Systems a annoncé aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition de Bohemia Interactive Simulations (BISim) pour 200 millions de dollars, sous réserve des ajustements de clôture habituels.



BISim deviendra ainsi une filiale en propriété exclusive, apportant le développement de logiciels mondiaux et de solutions avancées de simulation et de formation militaires au portefeuille de l'entreprise.



' L'ajout de BISim à l'équipe de BAE Systems élargit nos capacités de modélisation et de simulation et renforce notre stratégie d'intégration de systèmes ', a déclaré Tom Arseneault, p.d.-g. de BAE Systems.



