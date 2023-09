BAE Systems : Accords avec le gouvernement ukrainien

(CercleFinance.com) - BAE Systems a annoncé avoir créé une entité juridique en Ukraine et signé des accords avec le gouvernement ukrainien pour accroître le soutien de la société aux forces armées ukrainiennes et explorer la fourniture d'armes légères à l'Ukraine.



Un premier accord devrait permettre à BAE Systems de travailler aux côtés des Forces armées ukrainiennes (AFU) pour comprendre et soutenir sa future structure de force et ses besoins en capacités et pour aider à revitaliser la base industrielle de l'Ukraine.



Un second accord s'appuie sur ce soutien et crée un cadre permettant à BAE Systems de travailler directement avec l'Ukraine pour explorer des partenaires potentiels et déterminer comment elle pourrait, à terme, faciliter la production de canons légers de 105 mm dans le pays.



'Aux côtés de nos clients gouvernementaux, nous avons discuté avec le président Zelensky et son équipe de la meilleure façon de faire évoluer le soutien que nous apportons déjà à l'Ukraine', résume Charles Woodburn, directeur général, BAE Systems.



