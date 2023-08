BAE Systems : Accord pour l'acquisition de Ball Corporation

(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce avoir conclu un accord d'achat d'actions définitif pour acquérir l'activité Ball Aerospace, de Ball Corporation, pour environ 5,55 milliards de dollars en espèces, sous réserve des ajustements de clôture habituels.



La transaction d'actions proposée sera traitée comme un achat d'actifs avec un avantage fiscal attendu sur la valeur actualisée nette d'environ 750 millions de dollars, soit une contrepartie économique sous-jacente pour l'entreprise d'environ 4,8 milliards de dollars.



BAE Sysytems indique que l'acquisition de Ball Aerospace, premier fournisseur de systèmes spatiaux critiques et de technologies de défense dans les domaines aérien, terrestre et maritime, constitue 'une opportunité unique de renforcer son portefeuille multi-domaines de classe mondiale'.



'Nous ne pourrions être plus heureux d'avoir conclu cet accord et nous sommes impatients d'accueillir les employés de Ball Aerospace chez BAE Systems alors que nous travaillons ensemble pour soutenir nos clients et créer de la valeur pour les actionnaires', a commenté Charles Woodburn, directeur général de BAE Systems.



