BAE Systems : Accord avec EDGE Group aux Emirats Arabes Unis

(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce la signature d'un protocole d'accord (MoU) avec EDGE Group - un conglomérat de 25 sociétés spécialisées dans les armes et les technologies connexes, appartenant à l'État des Émirats arabes unis et faisant partie des principaux fournisseurs militaires au monde - afin d'explorer les opportunités potentielles de collaboration aux Emirats Arabes Unis (EAU).



Ce nouveau partenariat stratégique verra les deux sociétés apporter leur expertise collective dans les technologies cyber, maritimes, aériennes et de défense afin d'accompagner les ambitions d'industrialisation des Émirats arabes unis



'Nous sommes ravis du potentiel de cette nouvelle collaboration stratégique pour faire progresser les capacités souveraines aux Émirats arabes unis. BAE Systems est établi aux dans ce pays depuis 26 ans et nous continuons d'explorer les opportunités de collaboration pour renforcer la défense et la sécurité du pays' a commenté Gabby Costigan, responsable du 'Business Development' chez BAE Systems.



