BAE Systems : A livré 4 véhicules CV90 à la Norvège

(CercleFinance.com) - Les premiers véhicules d'appui au combat CV90 de BAE Systems ont été livrés aux forces armées norvégiennes.



Les quatre véhicules CV90 sont les premiers des 20 véhicules de génie CV90 modernisés que BAE Systems livrera, en partenariat avec Ritek et l'Agence norvégienne du matériel de défense.



' Le partenariat avec l'industrie de la défense norvégienne a été un facteur clé pour obtenir la signature du contrat et la mise en production rapide des véhicules, dans le cadre des mesures mises en oeuvre par le parlement norvégien pour soutenir l'économie du pays face aux défis posés par la pandémie de coronavirus ' indique le groupe.



