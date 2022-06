BAE Systems : A dévoilé son récepteur GPS M-Code

(CercleFinance.com) - BAE Systems a dévoilé son nouveau récepteur GPS M-Code avancé pour les armes guidées et autres petites applications, permettant une géolocalisation précise et des capacités de frappe dans des espaces de combat très disputés.



Le récepteur stratégique anti-bourrage de faisceau - M-Code (SABR-M) fournit des données précises sur la position, la vitesse, l'altitude et la synchronisation, ainsi qu'une forte protection contre le brouillage et l'usurpation du signal GPS - des capacités essentielles pour les véhicules aériens sans pilote (UAV), les munitions à guidage de précision (PGM) et les missiles.



' SABR-M permet aux petites plates-formes soumises à des conditions environnementales difficiles d'arriver là où elles vont malgré les interférences. ' a déclaré Doug Lloyd, directeur des systèmes d'armes GPS chez BAE Systems.



