BAE Systems : 1er vol d'essai du Tempest attendu d'ici 4 ans

(CercleFinance.com) - BAE Systems fait savoir que son l'appareil d'essai de son futur avion de combat aérien italo-britannique, le Tempest, devrait prendre les airs d'ici quatre ans, respectant ainsi le programme.



En effet, à l'été 2022, Ben Wallace, secrétaire d'État à la Défense, avait annoncé qu'un nouveau démonstrateur d'avion de combat prendrait les airs dans les 5 prochaines années.



BAE indique que l'appareil a été conçu à l'aide 'd'une gamme de techniques numériques innovantes' et bénéficie 'de l'expertise de classe mondiale de l'industrie britannique'.



Les pilotes d'essai de BAE Systems, Rolls-Royce et la Royal Air Force (RAF) ont déjà piloté virtuellement l'appareil plus de 150 heures au sein d'un nouveau simulateur sur mesure, au sein de la nouvelle installation de BAE Systems à Warton.



Les ingénieurs ont également effectué des tests aérodynamiques sur les moteurs, exploitant de nouveaux processus de fabrication avancés.



BAE précise enfin que l'appareil sera composé de moins de pièces mobiles qu'une conception d'avion de chasse traditionnel, ce qui améliorera la furtivité de l'appareil.



