Aveva : Titre en repli, un broker abaisse sa cible

(CercleFinance.com) - Aveva cède environ 1% à Londres alors qu'Invest Securities a réaffirmé son opinion 'achat' sur le titre, tout en réduisant nettement son objectif de cours de 4000 à 3200 pence, du fait d'une dégradation du coût moyen pondéré du capital (WACC) et de BNA abaissés (-21,5%/-22% sur 2022-23 et 2023-24, et -5% au-delà).



Le bureau d'études estime que la décision du nouveau CEO d'accélérer la migration vers le SaaS et l'abonnement, si elle est pénalisante sur la croissance et la rentabilité à court terme, ne remet pas en cause les objectifs 2025-26.



'S'il faudra faire preuve de patience, le potentiel important nous incite à réitérer notre opinion achat, d'autant que de bonnes nouvelles sont possibles et pas forcément intégrées (rachat par Schneider, effet change, reprise du secteur Pétrole & Gaz)', ajoute l'analyste.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.