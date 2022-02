Aveva : Cède plus de 5%, un broker abaisse sa cible

(CercleFinance.com) - Aveva cède plus de 5% à Londres, alors que Invest Securities a revu aujourd'hui son objectif de cours à la baisse sur le titre, passant de 4800 à 4000p, après un point sur l'activité du 3ème trimestre sans véritable surprise.



Le bureau d'analyses indique tenir compte de la hausse des taux et de la prime de risque (WACC de 6,42% contre 5,72%).



' Alors que le titre, comme l'ensemble des valeurs de croissance à multiples élevés, sous-performe depuis le début d'année (-17,4pts), nous réitérons notre opinion achat, les niveaux actuels de valorisation ne reflétant pas (i) la création de valeur liée à l'intégration d'OSIsoft et (ii) une éventuelle bonne surprise sur la performance organique (non intégrée à ce stade dans nos attentes) en lien avec la reprise des investissements du segment Pétrole & Gaz (40% du CA) avec l'envolée des prix ' indique Invest Securities.



