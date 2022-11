Avenir Telecom : Retour aux bénéfices, le titre bondit

(CercleFinance.com) - Avenir Telecom a annoncé mardi soir avoir renoué avec les bénéfices sur le premier semestre de son exercice 2022/2023, une première depuis 11 ans qui lui valait de s'envoler mercredi matin à la Bourse de Paris.



Le distributeur de téléphones mobiles et d'accessoires de mobilité a fait état d'un profit net des activités poursuivies de 0,5 million d'euros sur la période allant du 1er avril au 30 septembre 2022, à comparer avec une perte nette de 1,6 million d'euros sur le premier semestre 2021-2022.



Même après la prise en compte du résultat de ses activités non poursuivies, le groupe marseillais affiche encore un profit de 0,9 million d'euros, contre une perte de 1,6 million d'euros au 30 septembre 2021.



Pour mémoire, la société a décidé de cesser la vente d'ordinateurs portables et de tablettes pour se recentrer sur son coeur d'activité, la vente de mobiles et d'accessoires, un poste qui s'inscrit en progression de 10% à 11,8 millions d'euros sur le semestre.



Fort d'une activité recentrée sur un périmètre en croissance rentable et d'une trésorerie disponible de plus de 25 millions d'euros, Avenir Telecom dit poursuivre son analyse des opportunités d'investissement, espérant concrétiser une opération avant la fin de l'exercice.



Suite à cette publication, son action grimpait de plus de 50% mercredi matin à la Bourse de Paris, signant la plus forte hausse du marché parisien en début de séance.



