Avenir Telecom : Arrêt du recours au financement par OCABSA

(CercleFinance.com) - Avenir Telecom bondit de plus de 18% mercredi à la Bourse de Paris après avoir annoncé l'arrêt du recours au financement par OCABSA ainsi qu'une évolution de son actionnariat.



Avec une trésorerie de plus de 25 millions d'euros, le concepteur et distributeur de téléphones et d'accessoires mobiles sous la marque Energizer estime désormais disposer des ressources financières suffisantes.



Sa décision signifie que la ligne de financement sous forme d'obligations convertibles en actions assorties de bons de souscription d'actions (OCABSA) conclue avec Negma Group Investment s'éteindra à son terme, en octobre 2023, sans donner lieu à de nouveaux tirages.



Dans une récente étude, les équipes d'Euroland Corporate rappelaient que le recours à un financement par OCABSA 'constitue un instrument à risque élevé qui ne présente que trop rarement une efficience créatrice de valeur'.



Ce mécanisme entraîne en effet une forte dilution des actionnaires existants et la cession rapide sur le marché des actions nouvelles provoque, dans la plupart des cas, une forte pression baissière sur le cours de Bourse.



Avenir Telecom avait mis en place cette ligne de financement en 2020 au profit de la société Negma Group Investment, ce qui l'a amené à procéder à six tirages au total, pour un montant brut cumulé de cinq millions d'euros.



Au 1er février dernier, Negma détenait un peu plus de 24% du capital et des droits de vote.



Parallèlement, Robert Schiano, le PDG et cofondateur d'Avenir Telecom, dit avoir fait l'acquisition de plus de 2,1 millions d'actions pour un montant total de 233.000 euros.



Le dirigeant, qui a ainsi porté sa participation à 3,2% du capital contre 0,01% précédemment, assure qu'il entend poursuivre sa stratégie de rachat d'actions.



