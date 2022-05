AutoZone : Hausse de près de 10% du BPA au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - AutoZone publie un BPA en augmentation de 9,6% à 29,03 dollars au titre de son troisième trimestre comptable, l'effet des rachats d'actions depuis un an ayant largement compensé un tassement de 0,6% du bénéfice net à 592,6 millions de dollars.



Dans le cadre de son programme de rachat d'actions, le groupe a d'ailleurs racheté 449.000 actions ordinaires pour 900 millions de dollars au cours du trimestre écoulé, à un prix moyen de 2.006 dollars par action.



Le distributeur de pièces de rechange et d'accessoires automobiles a réalisé un chiffre d'affaires de 3,9 milliards de dollars, en croissance de 5,9%, dont une progression de 2,6% pour les ventes des magasins ouverts depuis au moins un an.



