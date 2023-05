AutoZone : BPA accru de 17% au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - AutoZone annonce que son BPA a augmenté de 17,5% pour atteindre 34,12 dollars sur son troisième trimestre 2022-23, pour un bénéfice d'exploitation en hausse de 9,3% à 858,5 millions de dollars et des ventes en croissance de 5,8% à 4,1 milliards.



A surface comparable, c'est-à-dire en ne comptant que les magasins ouverts depuis au moins un an, ses ventes aux Etats-Unis se sont accrues de 1,9%, affectées significativement par des ventes moindres que prévu au mois de mars, selon son PDG Bill Rhodes.



Le distributeur de pièces détachées et d'accessoires automobiles précise que ses stocks ont augmenté de 7,4% par rapport à la même période un an auparavant, ce qu'il explique par les effets de l'inflation et de ses initiatives de croissance.



