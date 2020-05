AutoZone : Baisse de 10% du BPA au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - AutoZone, distributeur d'équipements automobiles, affiche un bénéfice net en recul de 15,5% à 342,9 millions de dollars au titre de son troisième trimestre 2019-20 (clos le 9 mai), soit un BPA en diminution de 10% à 14,39 dollars.



Le groupe basé à Memphis (Tennessee) a vu son profit opérationnel baisser de 10,2% à 491,7 millions de dollars, pour un chiffre d'affaires atone (-0,1%) à 2,8 milliards de dollars, pénalisé en fin de période par la pandémie de Covid-19.



'En raison de l'extrême volatilité et des incertitudes autour des effets du virus et des réponses du gouvernement et des consommateurs, il nous est difficile de faire des prévisions à court terme avec confiance', précise son PDG Bill Rhodes.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Votre avis Message : Envoyer