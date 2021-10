Audacia : Augmentation de capital est de 7,4 ME

(CercleFinance.com) - Audacia annonce le succès de son introduction en Bourse sur le marché Euronext Growth Paris.



Dans le cadre de l'offre au public réalisée sous la forme d'une offre à prix ferme en France et du placement global destiné aux investisseurs institutionnels, un total de 1 096 454 actions nouvelles ont été souscrites et allouées. L'augmentation de capital est de 7,4 ME (après exercice intégral de la clause d'extension et l'exercice partiel de l'option de surallocation)



A l'issue de cette opération, le cours d'introduction est fixé à 6,75 E par Action Nouvelle et le nombre total d'actions en circulation s'élèvera à 4 754 054. Le flottant représentera ainsi 23,1% du capital.



