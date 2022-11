Atos : Accord avec AWS pour la décarbonation

(CercleFinance.com) - Atos annonce étendre sa collaboration avec Amazon Web Services (AWS) en proposant aux entreprises Atos MyCo2Compass, une suite de solutions développée sur AWS afin de les aider à accélérer leur parcours de décarbonation.



Le calculateur de carbone MyCO2Compass d'Atos permettra de mesurer et de gérer efficacement les émissions de carbone produites par les environnements informatiques et métiers dédiés à la gestion des logements, des flottes de véhicules, des déplacements ou de la main-d'oeuvre.



Ce calculateur intégrera des ensembles de données prédéfinis spécifiques à chaque secteur, ce qui évitera aux clients de partir de zéro pour mesurer leurs émissions.



Diane Galbe, Senior Executive Vice President d'Atos a déclaré : ' À l'heure d'une décarbonation devenue vitale, Atos, en collaboration avec AWS, propose des outils qui fournissent un aperçu complet et temps réel des émissions générées par l'activité numérique. Ces outils donnent à nos clients la capacité d'agir et de diminuer leurs émissions, les rapprochant ainsi de leurs objectifs Net Zero. '



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.