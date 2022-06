Atlantia : L'UE autorise l'acquisition de Yunex

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle exclusif de Yunex d'Allemagne par Atlantia d'Italie.



Yunex est un fournisseur mondial de solutions intelligentes de trafic routier urbain et interurbain.



Atlantia est une holding d'investissement stratégique, faisant partie du groupe Atlantia, qui fournit des services de péage et de mobilité et gère des infrastructures autoroutières et aéroportuaires en concession dans plusieurs pays de l'Espace économique européen, dont la France, l'Italie, la Pologne et l'Espagne.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne poserait aucun problème de concurrence en raison de son incidence limitée sur le marché.



