AstraZeneca : Victoire judiciaire face à Mylan et Kindeva

(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce avoir obtenu gain de cause dans le litige qui l'oppose à Mylan Pharmaceuticals Inc. (Mylan) et Kindeva Drug Delivery LP (Kindeva), le tribunal de district des États-Unis pour le district nord de la Virginie-Occidentale ayant tranché en faveur d'AstraZeneca.



Pour rappel, AstraZeneca avait engagé des actions en justice contre Mylan et 3M en octobre 2019, puis Kindeva en juillet 2020, pour violation de divers brevets américains couvrant le Symbicort, un bronchodilatateur traitant notamment l'asthme ou la bronchopneumopathie chronique obstructive. 3M avait par la suite été volontairement renvoyé de l'affaire.



Le tribunal a finalement rappelé que trois des brevets d'AstraZeneca portant sur le Symbicort (budésonide / formotérol) aux États-Unis n'étaient pas invalidés.



'AstraZeneca est satisfait de la décision de la Cour et nous maintenons pleinement confiance dans la force de nos droits de propriété intellectuelle protégeant Symbicort', a commenté Ruud Dobber, vice-président exécutif de la division BioPharmaceutique chez AstraZeneca.







Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.